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Araştırma: Tırnak diplerindeki kızarıklık gizli hastalıkların habercisi olabilir

Araştırma: Tırnak diplerindeki kızarıklık gizli hastalıkların habercisi olabilir
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YENİ bir araştırma, tırnak diplerinde beliren kızarıklığın kalp, karaciğer ve romatizmal rahatsızlıklar gibi gizli sistemik hastalıkların habercisi olabileceğini gösterdi.

YENİ bir araştırma, tırnak diplerinde beliren kızarıklığın kalp, karaciğer ve romatizmal rahatsızlıklar gibi gizli sistemik hastalıkların habercisi olabileceğini gösterdi.

ABD'deki Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi tarafından yürütülen bir çalışma, tırnakların dip kısmında yer alan yarım ay şeklindeki beyaz alanın kırmızı renge dönüşmesinin kalp yetmezliği, siroz ve iltihaplı romatizma gibi ciddi hastalıkların erken habercisi olabileceğini ortaya koydu.

Uluslararası çalışmada, tırnak yapısındaki bu renk değişimine dair bugüne kadar kaydedilmiş tıp vakaları incelendi. Tırnak diplerinin normal beyaz tonunu kaybederek kızarmasının nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çeken uzmanlar; bu tablonun kılcal damar genişlemesiyle kalp ve damar, karaciğer, kan ve romatolojik rahatsızlıklarla güçlü bir bağlantı sergilediğini belirledi.

'BİRDEN FAZLA TIRNAKTA OLMASI SİSTEMİK HASTALIK İŞARETİ'

İncelemede, renk değişiminin yayılım biçiminin teşhiste kritik bir gösterge olduğu bildirildi. Kızarıklığın yalnızca tek bir tırnakta görülmesinin genellikle tırnak altı tümörleri veya yerel doku enfeksiyonlarından kaynaklandığı; ancak birden fazla tırnakta eş zamanlı ortaya çıkmasının doğrudan vücut genelini etkileyen sistemik bir iç hastalığa işaret ettiği vurgulandı.

Nadir bir belirti olması nedeniyle hekimlerin ve hastaların bu renk değişimini sıklıkla gözden kaçırdığını belirten araştırmacılar, tırnak diplerinde belirgin kırmızılık fark edilen bireylerin vakit kaybetmeden kapsamlı bir genel sağlık taramasından geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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