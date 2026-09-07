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Araştırma: Kalp ve böbrek hastalıkları birbirini tetikliyor

Araştırma: Kalp ve böbrek hastalıkları birbirini tetikliyor
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AVRUPA Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Böbrek Birliği, kalp ile kronik böbrek hastalıklarının birbirini hızlandırdığını belirterek, erken teşhis ve ortak tedavi protokollerini içeren yeni bir rehber yayımladı.

AVRUPA Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Böbrek Birliği, kalp ile kronik böbrek hastalıklarının birbirini hızlandırdığını belirterek, erken teşhis ve ortak tedavi protokollerini içeren yeni bir rehber yayımladı.

Londra'daki ESC 2026 Kongresi'nde sunulan uluslararası rehberde, kalp-damar hastalıkları ile kronik böbrek yetmezliği arasındaki kısır döngüye dikkat çekildi. Rehberde ayrıca Avrupa genelinde yaklaşık 100 milyon kişinin kronik böbrek hastalığıyla mücadele ettiği ve bu tablonun kalp-damar rahatsızlığı riskini katbekat artırdığı da kaydedildi.

Rehber Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Kevin Damman, kalp ve böbrek arasındaki etkileşimin hastalar üzerindeki ağır yükünün altını çizerek, "İki hastalık birbirinin ilerleyişini doğrudan besliyor; bu tablo da hastaların erken yaşta diyalize bağımlı hale gelmesine veya kalp kriziyle karşılaşmasına neden oluyor. Buna karşın, son dönemde geliştirilen pratik tedavi yöntemleri sayesinde söz konusu riskleri kayda değer oranda düşürmek elimizde" ifadelerini kullandı.

'KALP HASTALARINA RUTİN BÖBREK TARAMASI YAPILMALI'

Rehberde, kardiyoloji kliniklerinde takip edilen tüm kalp hastalarına kanda kreatinin ve idrarda albümin seviyelerini ölçen rutin taramaların uygulanması tavsiye edildi. Kardiyologların böbrek fonksiyon testlerine daha sık başvurması gerektiğini vurgulayan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. William Herrington, "Erken tarama sayesinde yüksek risk grubundaki hastalar, belirtiler ilerlemeden tespit edilebilir" dedi.

'DİYALİZ VE KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜREN İLAÇLAR DEVREYE GİRMELİ'

Uzmanlar böbrek fonksiyonu kaybını yavaşlatan ve kalp krizi riskini düşüren yeni nesil 'SGLT2' inhibitörleri, 'RAS' inhibitörleri ve statin tedavilerine erken dönemde başlanmasının hayati önem taşıdığını bildirdi. Raporda, böbrek yetmezliği bulunan hastalarda bazı geleneksel kalp ilaçlarının vücuttan atılımının güçleştiği de hatırlatılarak, kardiyoloji ve nefroloji uzmanlarının iş birliği içinde kişiye özel doz ayarlamaları yapması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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