Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Katar İçişleri Bakanlığı artan güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ise İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının büyük hayal kırıklığı yarattığını ve diplomatik çözüm sürecini tamamen bozduğunu söyledi.

  • Katar İçişleri Bakanlığı, artan güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
  • Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
  • Katar Başbakanı Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarının diplomatik çözüm sürecini tamamen bozduğunu söyledi.

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Katar'da güvenlik alarmı verildi. Katar İçişleri Bakanlığı, artan güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Gelişme, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sonrası bölgede yükselen gerilimin yeni bir aşamaya ulaştığını gösterdi.

ALARM DURUMUNA GEÇTİLER

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevcut güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve güvenli alanlarda kalmaları istendi. Yetkililer, güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

KATAR BAŞBAKANI'NDAN İRAN'A SERT TEPKİ

Öte yandan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Al Thani, yaşananların Katar açısından büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek bunun ikinci kez yaşandığını söyledi.

GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Saldırıların önceden planlanmış olabileceğini öne süren Al Thani, savaş başladıktan kısa süre sonra Körfez ülkelerinin hedef alınmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Katarlı yetkili, savaşın başlamasından yaklaşık bir saat sonra Körfez ülkelerine saldırılar düzenlendiğini dile getirdi.

Katar'ın savaş öncesinde komşu ülkelere karşı herhangi bir saldırıya katılmayacağını defalarca dile getirdiğini hatırlatan Al Thani, ülkesinin bölgede barışçıl bir ortam görmek istediğini vurguladı.

"DİPLOMATİK SÜREÇ TAMAMEN BOZULDU"

Katar'ın İran ile ABD arasında diplomatik çözüm bulunması için yoğun çaba harcadığını belirten Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan saldırılarının bu süreci tamamen bozduğunu söyledi.

Al Thani, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yalnızca bölgesel güvenliği değil, aynı zamanda diplomatik çözüm umutlarını da ciddi şekilde zedelediğini ifade etti.

