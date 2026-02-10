Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yeni belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir diplomatla yürütülen temasları yeniden gündeme taşıdı. Dosyalara göre, Hind Al-Owais ile Epstein arasında 2011–2012 yılları boyunca yoğun e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler kayda geçti.

"ABLAMIN SENİNLE TANIŞMASINI İSTİYORUM"

Belgelerde yer alan e-postalardan birinde Al-Owais'in Epstein'a, "Şehirde misin?? Ablam burada ve ona senden çok bahsettim… Seninle tanışmasını istiyorum… Ne zaman geleceğini bana haber ver!!!!!" ifadelerini kullandığı görülüyor. Epstein'ın ise Ekim 2011'de Al-Owais'e gönderdiği bir mesajda, "Gelecekteki işin için faydalı olabileceğini düşündüğüm biri bugün evimde" dediği yer alıyor.

"İKİNİZLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Ocak 2012 tarihli kayıtlar, Hind Al-Owais ve kız kardeşiyle planlanan bir görüşmeye işaret ediyor. Aynı kayıtlarda Epstein'ın, "İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandığı da belgelerde yer alıyor. Bu yazışmalar ve görüşme notları, Epstein'ın farklı ülkelerden isimlerle kurduğu kişisel ve profesyonel ilişkilerin kapsamına dair yeni bir tablo sunuyor.

KIDEMLİ DANIŞMAN OLARAK ATANDI

Söz konusu temaslardan yaklaşık dört yıl sonra, Eylül 2015'te, Hind Al-Owais'in BAE'yi temsilen Birleşmiş Milletler'de Kıdemli Danışman olarak atanması dikkat çekiyor. Dosyalarda Epstein'ın bu atamaya doğrudan müdahil olduğuna veya süreci yönlendirdiğine dair açık bir ifade bulunmuyor. Ancak temasların yoğunluğu, zamanlama ve sonrasındaki kariyer ilerlemesi, uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Hind Al-Owais, günümüzde BAE İnsan Hakları Daimi Komitesi Direktörü olarak görev yapıyor. Epstein dosyalarında ortaya çıkan bu yazışmalar, Epstein'ın diplomasi, siyaset ve uluslararası kurumlar çevresinde kurduğu ilişkilerin nasıl bir etki alanı oluşturduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.