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Arakçi'den Hizbullah lideri Kasım'a tebrik mesajı

Arakçi'den Hizbullah lideri Kasım'a tebrik mesajı
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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hizbullah lideri Naim Kasım'ı liderliğinin ardından yaptığı ilk konuşma nedeniyle tebrik etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hizbullah lideri Naim Kasım'ı liderliğinin ardından yaptığı ilk konuşma nedeniyle tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın göreve seçilmesinden bu yana yaptığı ilk konuşma nedeniyle tebrik etti. Arakçi mesajında, "Lübnan ve Müslüman dünyasındaki parlak bilimsel ve mücadele sicilinizle, büyük şehit ve kahraman Seyyid Hasan Nasrallah'ın halefi olarak, konsey tarafından Lübnan İslam direniş hareketi Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri olarak seçilmenizden dolayı sizi içtenlikle kutluyorum, Allah ona rahmet etsin.

Şüphesiz bu değerli seçim, Hizbullah'ın terörist İsrail rejimine karşı mücadelesi sırasında sizin hareketin genel sekreteri olarak görev yaptığınız süre boyunca daha güçlü ve daha verimli bir şekilde gelişmeye devam edecek. Lübnanlı gençlerin cesareti sayesinde, yakında direniş cephesinin kötülük ve terör eksenine karşı verdiği savaşta nihai zaferine tanık olacağımıza ve dostlar ile düşmanların direnişin hayatta olduğunu ve hayatta kalacağını kabul edeceğine, direniş liderlerinin saf kanının mevcut ve gelecek nesillerin gençlerine ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceğine dair kesin bir inancım var" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım dün yaptığı konuşmasında, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşı yanlarında durduğunu belirterek, ""Kimse bizim adımıza savaşmıyor ve biz de kimse adına savaşmıyoruz, bizim projemiz topraklarımızı korumak ve ülkemizi savunmak. İran bizi destekliyor ve bizden hiçbir şey istemiyor. İsrail 'e karşı bizi desteklemek isteyen tüm Arap ve İslam ülkelerini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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