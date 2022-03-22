Putin'i küplere bindirecek hata! Rus gazetesi, Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü paylaşıp sildi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Putin'e yakınlığı ile bilinen medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

10 BİNE YAKIN RUS ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDULAR

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9 bin 861 Rus askerinin savaşta öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinin ise yaralandığı açıklandı.

KISA SÜREDE SİLDİLER

Hükümet yanlısı gazetenin internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz Daily Mail gazetesi, bu verilerin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini öne sürdü. Hatta başka bir iddiaya göre; Ukrayna yanlısı bir gazeteci bu verileri yüklemiş olabilir.

EN SON 498 ASKERLERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR

2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı. Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.