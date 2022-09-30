Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarındaki kadınlara cinsel taciz

Avustralyalı bilim insanının raporu, Antarktika Bilimsel Araştırma istasyonlarında çalışan kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya koydu. Çevre Bakanı raporla ilgili dün açıklama yaparak "Şok oldum ve hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle açık konuşayım: hiçbir işyerinde cinsel tacize veya uygunsuz davranışa yer yoktur" dedi.

Avustralya Antarktika Bölümü (AAD) tarafından görevlendirilen Tazmanya Üniversitesi'nden Doçent Meredith Nash'in raporu, Antarktika'daki bilimsel çalışma istasyonlarında kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya koydu. Doçent Nash, Avustralya devletinin yönetimi altında olan bu istasyonlarda çalışan 22 kadınla röportaj yaptı, 12 ay boyunca istasyon çalışanlarıyla gayri resmi görüşmeler gerçekleştirdi ve komite toplantılarına katıldı. Elde ettiği sonuçları bu yıl başlarında AAD'ye raporlayan Nash, kadınların Genel Merkez'de 'her gün' cinsiyetçilik örneği yaşandığını vurgulayarak ofislerin duvarlarında pornografik şakaların ve çizimlerin yer aldığını ifade etti.