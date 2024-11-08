Üye Girişi
Haberler

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 33 yaşındaki Eliara Paz Nardes, 3 yaşındaki oğlunu boğup, 10 yaşındaki kızını sakinleştirici verip asarak öldürdü. Cesetlerle iki hafta aynı evde yaşayan anne, komşuların kötü koku şikayeti üzerine yakalandı. Maddi ve duygusal olarak zorlandığını, çocukları öldürüp intihar etmeyi planladığını söyleyen anneye mahkeme 64 yıl hapis cezası verdi.i.

Brezilya'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Parana eyaletinin Guarapuava kentinde yaşayan 33 yaşındaki Eliara Paz Nardes, iki çocuğunu öldürdükten sonra onların cansız bedenleriyle iki hafta boyunca aynı evde yaşadı.

Anne önce 3 yaşındaki oğlu Joaquim'i yastıkla boğdu, ardından 10 yaşındaki kızı Alice'e sakinleştirici verdikten sonra onu da astı. Komşuların daireden gelen kötü koku şikayeti üzerine polis eve geldi. Çocukların cesetleri yatakta, karşılarındaki televizyonda ise bir korku filmi açık halde bulundu.

Polis sözcüsü Ana Hass, "Çocuklar yatakta uyuyor gibi görünüyordu ama cesetleri ileri derecede çürümüştü" dedi. Anne ifadesinde, farklı babalardan olan çocuklarına maddi ve duygusal olarak bakamadığını, önce onları sonra kendini öldürmeyi planladığını, ancak intihar edemediğini söyledi.

Mahkeme, savunmasız iki çocuğu öldüren ve cesetleri saklayan anneyi 64 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakimler, çocukların kendilerini savunamayacak kadar küçük olmaları nedeniyle cezanın örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.