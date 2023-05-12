Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız, bebeğini boğup çöpe attı

Dünya Haberleri

İngiltere'de yaşayan Paris Mayo, 15 yaşındayken anne ve babası evde olduğu sırada doğum yaptı. Mayo, daha sonra çocuğunu boğarak öldürdükten sonra çöp poşetine attı.

19 yaşındaki Paris Mayo, 15 yaşındayken yaşadığı evde anne ve babası üst kattayken bebek doğurdu. Doğurduğu bebeğini boğarak öldürdükten sonra bebeğin boğazına pamuk sıkıştırarak çöp poşetine koydu. Ertesi sabah abisine mesaj atıp evden çıkarken çöp poşetini çöpe atmasını rica etti.

Fakat annesi sabah kapının önünde bulunan çöp poşetine baktı. Poşette cansız bebek cesedini gören anne çığlık atarak polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Paris'i gözaltına aldı.

Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız bebeğini boğup çöpe attı

Cani anne, ifadesinde hamile olduğunu bilmediğini bir anda bebeğin dünyaya geldiğini, bebeğin ölü olduğunu söylemesine rağmen yapılan incelemede bebeğin kendisinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Anne babası evdeyken doğum yapan 15 yaşındaki kız bebeğini boğup çöpe attı

Paris, 2019 yılında işlediği cinayetten dolayı suçlu bulundu ve cinayetten yargılanmaya başladı. Dava devam ediyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

3. Sayfa Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title