Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
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Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 ülke arasında anlaşma sağlandığını belirterek "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI GEREKİYOR"

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti. Bakan Lammy, " İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı. İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 227 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

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