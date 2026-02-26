Haberler

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Wilhelmshaven bölgesinde düzenlenen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu. Tatbikat kapsamında 'Çoklu Yaralı Tahliyesi Eğitimi' de gerçekleştirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "8-25 Şubat 2026 tarihleri arasında TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti; Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı" ifadeleri kullanıldı.

'ÇOKLU YARALI TAHLİYESİ EĞİTİMİ İCRA EDİLDİ'

Tatbikat kapsamında icra edilen özel bir eğitime de dikkat çekilen açıklamada, "24 Şubat 2026 tarihinde, TCG Anadolu ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS Brandenburg arasında 'Çoklu Yaralı Tahliyesi Eğitimi' icra edildi. Eğitim kapsamında; yaralı rolündeki Alman Deniz Harp Okulu öğrencileri, TCG Anadolu'da konuşlu 3 adet AS-532 helikopteri tarafından tahliye edildi ve tedavileri TCG Anadolu'da tamamlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba