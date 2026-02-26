Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "8-25 Şubat 2026 tarihleri arasında TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti; Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı" ifadeleri kullanıldı.

'ÇOKLU YARALI TAHLİYESİ EĞİTİMİ İCRA EDİLDİ'

Tatbikat kapsamında icra edilen özel bir eğitime de dikkat çekilen açıklamada, "24 Şubat 2026 tarihinde, TCG Anadolu ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS Brandenburg arasında 'Çoklu Yaralı Tahliyesi Eğitimi' icra edildi. Eğitim kapsamında; yaralı rolündeki Alman Deniz Harp Okulu öğrencileri, TCG Anadolu'da konuşlu 3 adet AS-532 helikopteri tarafından tahliye edildi ve tedavileri TCG Anadolu'da tamamlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı