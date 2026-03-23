Amerikan gazetesinden bomba iddia: İşte İran'a konum bilgilerini veren ülke

Moskova'nın, İran yapımı Şahid dronlarının vuruş kabiliyetini artırmak için kendi üretimi olan yerli bileşenleri sağladığı belirtiliyor; Beyaz Saray ise bu desteğin savaşın gidişatını değiştirmediğini savunuyor.

Wall Street Journal'ın Çarşamba günü konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya; İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri iş birliğini genişleterek, Tahran'ın bölgedeki ABD kuvvetlerini hedef almasına yardımcı olmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş dron teknolojisi sağlıyor.

Habere göre Moskova, ekonomik ve askeri çıkarları doğrultusunda savaşı uzatmak amacıyla müttefiki İran'a destek veriyor. Aralarında üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisinin de bulunduğu kaynaklar; Rusya'nın Şahid dronlarını modernize etmek için İran'a parça tedarik ettiğini, bu sayede araçların iletişim, navigasyon ve hedefleme yeteneklerini geliştirdiğini belirtti. Şahid dronları İran tarafından geliştirilmiş olsa da Rusya bu araçların kendi yerli versiyonlarını üretiyor. Ayrıca Rus yetkililerin, bu silahların Ukrayna'ya karşı kullanımından elde ettikleri deneyimleri ve çoklu dron saldırılarının en etkili nasıl gerçekleştirileceğine dair tavsiyeleri de paylaştığı ifade ediliyor.

Daha önce Wall Street Journal ve Washington Post, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin uydu bilgilerini İran'a verdiğini bildirmişti. Gazetenin son haberindeki kaynaklar, bu iş birliğinin daha da arttığını ve İranlıların bölgedeki ABD radar sistemlerini vurmasına yardımcı olduğuna inanıldığını söyledi. Bir yetkili, verilerin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından işletilen uydulardan geldiğini belirtti.

Kremlin konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Beyaz Saray sözcüsü Olivia Wales ise raporu önemsemeyerek, Rusya'nın İran'a verdiği desteğin savaş başarıları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını söyledi. Wales, "Başka bir ülke tarafından İran'a sağlanan hiçbir şey operasyonel başarımızı etkilemiyor" dedi ve ABD'nin İran varlıklarına yönelik saldırılarının ardından "füze saldırılarının yüzde 90, dron saldırılarının ise yüzde 95 oranında azaldığını" iddia etti.

