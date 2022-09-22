Amerikalı gazeteci Lesley Stahl başörtü takarak İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran'da Mahsa Amini isimli genç kızın başörtüsünü takma şekli yüzünden gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan protestolar, ülkenin tüm şehirlerine yayıldı. Kadınlar rejimin kılık kıyafet kanununu protesto ederken Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl, başörtüsü takarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile röportaj yaptı. Lesley Stahl, bu hareketiyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da, Mahsa Amini'nin kılık kıyafet kanununa uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ölmesinin ardından ülke genelinde başörtü eylemleri başladı. Çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti. Meydanlarda kılık kıyafet özgürlükleri için mücadele eden İranlı kadınlara, dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi.

Lesley Stahl'ın, İran Cumhurbaşkanı ile röportaj yaparken başörtü taktığı görülüyor.

AMERİKALI GAZETECİDEN BAŞÖRTÜLÜ RÖPORTAJ

Kadınların meydanlarda saçını kesip başörtülerini yaktıkları eylemler devam ederken, Amerikalı ünlü gazeteci Lesley Stahl 20 Eylül 2022 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başörtü takarak röportaj yaptı. Sosyal medyada İranlı kadınların mücadelesine destek paylaşımları yapılırken, Stahl'in Reisi ile başörtülü şekilde röportaj yapması eleştirildi.

Lesley Stahl