ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Almanya ve Fransa'dan Seyahat Uyarısı

Güncelleme:
Almanya ve Fransa, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında vatandaşlarını Israel'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Uyarılar Gazze Şeridi'ni de kapsıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya ve Fransa, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İsrail'e seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, uyarı Gazze Şeridi'ni de kapsayacak şekilde genişletildi.

Almanya'nın yanı sıra Fransa da vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA
