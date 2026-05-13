Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius: Ukrayna Sahada Büyük İlerleme Kaydediyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın, doğu cephelerinde yeniden inisiyatifi ele almaya başladığını belirterek, Rusya'nın ekonomik ve askeri açıdan zayıflama sürecine girdiğini söyledi. Ukrayna'nın Rus askeri altyapısına yönelik hassas drone saldırılarının etkisini artırdığını kaydeden Pistorius, savaşın kritik bir dönemece girdiğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, savaşta inisiyatifin yeniden Kiev yönetimine geçmeye başladığını söyledi. Özellikle doğu cephelerinde Ukrayna ordusunun önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Pistorius, Rusya'nın hem ekonomik hem de askeri açıdan "zayıflık dönemine" girdiğini savundu.

Ukrayna'nın son dönemde Rus askeri altyapısına yönelik düzenlediği saldırıların etkili sonuçlar verdiğini kaydeden Pistorius, "Ukraynalılar büyük ilerleme kaydediyor. Rusya'nın arka hatlardaki askeri hedeflerine yönelik saldırılar giderek daha hassas hale geliyor ve ciddi etki bırakıyor" dedi.

Pistorius, Saporijya ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna ordusunun komuta merkezlerini ziyaret etti. Burada özellikle insansız hava araçlarının keşif ve saldırı amaçlı nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi aldı ve devam eden operasyonları merkezden takip etti. Alman Savunma Bakanı, Ukrayna'nın son yıllarda geliştirdiği drone teknolojilerinin ve savaş tecrübelerinin Alman ordusu için de önemli dersler içerdiğini söyledi.

Açıklamalarında savaşın kritik bir aşamaya geldiğini belirten Pistorius, daha önce Ukrayna için dile getirilen karamsar senaryoların artık eskisi kadar güçlü olmadığını ifade etti. Pistorius, bu durumun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde savaşın sona ermesine ilişkin açıklamalar yapmasının nedenlerinden biri olabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA