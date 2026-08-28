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Pistorius ve Özdemir'den AfD'ye yasaklama çağrısı

Pistorius ve Özdemir'den AfD'ye yasaklama çağrısı
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, aşırı sağcı AfD'ye yönelik yasaklama süreci başlatılmasını istedi. İki siyasetçi, partinin bazı eyalet teşkilatlarındaki 'etnik milliyetçi' yapılanmaların demokratik anayasal düzeni tehdit ettiğini savundu. Ancak yasaklama için yeterli siyasi destek henüz oluşmadı ve bazı isimler bu adımın riskli olabileceğini belirtiyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, aşırı sağcı popülist Almanya İçin Alterntif Parti (AfD)'ye yönelik yasaklama sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. İki siyasetçi, özellikle partinin bazı eyalet teşkilatlarındaki "etnik milliyetçi" yapılanmaların demokratik anayasal düzeni tehdit ettiğini savundu.

Almanya'da sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanması tartışmaları yeniden gündeme geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir, AfD'ye karşı bir yasaklama sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. İki siyasetçi, özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg eyaletlerindeki AfD teşkilatlarının "etnik milliyetçi" olarak nitelendirilen kesimlerine odaklanılması gerektiğini savundu.

Pistorius ve Özdemir, yayımladıkları ortak görüş yazısında, yasaklama sürecinin hukuken mümkün olduğunu ve mevcut kanıtlarla desteklendiğini belirtti. Nihai kararın ise bağımsız bir şekilde Almanya Federal Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

İki siyasetçi, AfD içinde farklı siyasi eğilimler bulunduğunu savunarak, "Alman milliyetçisi" olarak tanımladıkları bazı grupların anayasal sınırlar içinde kalabileceğini ifade etti. Ancak "etnik milliyetçi" kanadın Almanya'nın demokratik ve anayasal düzenini açıkça hedef aldığını ileri sürdüler.Almanya'da bir siyasi partinin kapatılması için Federal Anayasa Mahkemesi'ne yalnızca Federal Meclis, Federal Konsey veya federal hükümet başvuruda bulunabiliyor.

Ancak şu ana kadar AfD'ye yönelik bir yasaklama başvurusu için yeterli siyasi destek oluşmuş değil. Özellikle Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) içinde böyle bir adımın riskli olabileceğini düşünen çok sayıda siyasetçi bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise, AfD'nin yasaklanmak yerine siyasi olarak etkisiz hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. CDU'lu siyasetçi Günter Krings de aceleyle yapılacak bir yasaklama başvurusunun, başarısız olması halinde AfD'ye siyasi olarak fayda sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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