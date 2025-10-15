Haberler

Almanya, Polonya'ya Eurofighter Savaş Uçakları Gönderiyor

Güncelleme:
Almanya, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya'nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçaklarını konuşlandıracağını açıkladı. Bu adım, ittifakın doğu sınırında daha görünür olmayı ve devriye uçuşlarıyla korunmayı hedefliyor.

ALMANYA, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla Polonya'nın Malbork hava üssüne Eurofighter savaş uçaklarını konuşlandıracak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ülkesinin ittifakın Eastern Sentry (Doğu Nöbetçisi) operasyonuna destek vereceğini bildirdi. Pistorius, "Şu anda birkaç Eurofighter uçağıyla Romanya'nın Köstence kentindeyiz. Gelecekte birkaç Eurofighter'la Polonya'nın Malbork kentinde de olacağız. Böylece ittifakın doğu sınırında daha aktif, daha görünür ve daha fazla varlık göstereceğiz. Devriye uçuşlarıyla doğu kanadının korunmasına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşlandırılacak Eurofighter jetlerinin Aralık 2025'ten Mart 2026'ya kadar Polonya'da görev yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
