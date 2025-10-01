Haberler

Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Münih kentinde art arda şiddetli patlamalar yaşandı. Polis, bölgedeki patlama ve yangınlar nedeniyle operasyon başlattı. Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre patlamalar, bir kişinin evini tuzaklayarak ateşe verip intihar etmesi sonucu meydana geldi.

Münih'in kuzeyinde sabahın erken saatlerinden bu yana polis ve itfaiye ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Bölgede özel birlikler ile bomba imha uzmanları da görev alıyor. Bild'in aktardığına göre, olay sırasında art arda patlamalar meydana geldi ve silah sesleri duyuldu.

YANMIŞ OTOBÜS VE CESET BULUNDU

Olay mahallinde yol kenarında tamamen yanmış bir otobüs tespit edildi, aracın önünde yangın söndürme köpüğünden oluşan kalın bir tabaka görüldü. Bölgede ayrıca bir erkek cesedi bulundu.

Hayatını kaybeden kişinin ailesine ait evi patlayıcılarla tuzakladığı, ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği değerlendirildi. En az bir kişinin daha kurşun yaralarıyla bulunduğu kaydedildi.

BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Olayın yaşandığı adresin Münih'in kuzeyindeki Lerchenauer Strasse olduğu açıklandı. Polis, geniş bir alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Yetkililer, çevre sakinleri ve sürücülere bölgeden uzak durmaları veya alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

OKTOBERFEST İLE İLGİSİ YOK

Olay yerine yakın bölgelerden yoğun duman bulutları görüldü. Polis Başmüfettişi Thomas Schelshorn,"Şu anda halk için bir tehlike yok. Ayrıca Oktoberfest ile de bir bağlantısı yok" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Özel'den Arınç'a 'Meclis protestosu' yanıtı: Geçen yıldan bu yana partim saldırı altında

Arınç "Bu yanlış karardan dönün" dedi, Özel'den yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFuat Marik:

İsrail mossad iş başında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! 3 partiden boykot kararı

Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor! 3 partiden boykot kararı
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.