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Hamburg Limanı'nda 48 Saatlik Uyarı Grevi

Hamburg Limanı'nda 48 Saatlik Uyarı Grevi
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Almanya'nın Hamburg dahil birçok limanında işçiler, ücret artışı talepleri karşılanmayınca 48 saatlik uyarı grevine çıktı. Verdi sendikasının çağrısıyla başlayan grev, Hamburg'daki HHLA terminalleri dahil 12'den fazla işletmeyi kapsıyor. İşverenlerin yüzde 5,1 zam teklifi reddedilirken, sendika yüzde 8,2 artış ve saat başına 2,50 avro zam istiyor. Grev nedeniyle limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin aksaması bekleniyor.

Haber: İlhan BABA

(HAMBURG) – Almanya'nın önemli deniz limanlarından Hamburg'da işçiler, ücret artışı talebinin karşılanmaması üzerine 48 saatlik "uyarı grevi"ne çıktı.

Almanya'nın Hamburg Limanı'nda çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret artışı talebinin karşılanmaması üzerine 48 saatlik "uyarı grevi"ne başladı. Birleşik Hizmetler Sendikası (Verdi), Alman deniz limanlarındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında çalışanları ikinci kez iş bırakmaya çağırdı.

Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Brake ve Emden'deki limanlarda 18 Ağustos günü 24 saatlik greve gidilmiş, bunun sonucunda gemilere yük yüklemelerinde işleri yavaşlamış, bazı bölgelerde tamamen durmuştu. Yeni grev çağrısı, aralarında Hamburg Limanı'ndaki HHLA'nın Altenwerder, Burchardkai ve Tollerort konteyner terminallerinin de bulunduğu 12'den fazla işletmedeki çalışanları kapsıyor.

Grev kararı, çalışanların işverenlerin son teklifini büyük çoğunlukla reddetmesinin ardından geldi. Verdi'nin açıklamasına göre, bir hafta süren değerlendirme sürecine 6 binden fazla çalışan katıldı. Verdi Denizcilik Sektörü Sorumlusu André Kretschmar, işverenlerin teklifinin yeterli olmadığını belirterek, çalışanların kararının görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Alman Deniz Limanları İşletmeleri Merkez Birliği (ZDS), üçüncü tur görüşmelerinde 1 Ağustos 2026'dan geçerli olmak üzere 18 aylık sözleşme süresi için yüzde 5,1 ücret artışı teklif etmişti. Teklif kapsamında ücretlerin saat başına en az 1,20 avro artırılması da öngörülüyordu.

Verdi ise 12 aylık sözleşme süresi için yüzde 8,2 ücret artışı, saat başına ise en az 2,50 avro zam talep ediyor. Grev nedeniyle Hamburg Limanı başta olmak üzere Almanya'nın önemli deniz limanlarında yükleme, boşaltma ve lojistik faaliyetlerinin aksaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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