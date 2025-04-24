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Almanya'nın Eurofighter Onayı ve PKK'nın Teslim Olma Çağrıları

Almanya'nın Eurofighter Onayı ve PKK'nın Teslim Olma Çağrıları
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Birleşik Krallık, Eurofighter tedarik sürecinin sorunsuz devam ettiğini bildirdi. Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın teröristlerine, barınma alanlarına atılan bildirilerle teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldı.

MSB Kaynakları: ( Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine ilişkin haberler) Birleşik krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir.

MSB Kaynakları: ( Irak'ın Kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan bildirilere ilişkin) Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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