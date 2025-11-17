Almanya, İsrail'e Silah İhracat Kısıtlamalarını Kaldırdı
Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını 24 Kasım itibarıyla kaldırma kararı aldı. Bu kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim'den itibaren yürürlükte olan ateşkesin de bulunması yer alıyor.
ALMAN hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığı bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, 8 Ağustos'ta İsrail'e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını açıkladı. Kornelius, kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim'den itibaren yürürlükte olan ateşkesin de bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya