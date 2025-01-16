Almanya Federal Seçimlerinde 41 Parti Yarışacak

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) – Almanya Federal Seçim Kurulu, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimlere katılacak partilerin listesini açıkladı. Buna göre, gerekli şartları yerine getiren 41 parti, seçimlere girmeye hak kazandı. Kamuoyu yoklamalarında, yükselişi ivme kazanan aşırı sağcı parti AfD'nin yeni hükümette yer alması beklenmiyor.

Almanya Federal Seçim Kurulu, 23 Şubat'ta yapılacak federal seçimlere katılacak partilerin listesini duyurdu. Buna göre, gerekli resmi koşulları yerine getiren 41 siyasi parti seçimlerde yarışma hakkı kazandı. Bu partilerden 10'u, Federal veya eyalet meclislerinde en az 5 milletvekiliyle temsil edildiği için doğrudan seçimlere katılacak. Diğer partiler, seçimlere katılabilmek için destek imzası toplamak zorunda.

Doğrudan seçimlere katılacak partiler arasında SPD, CDU, Yeşiller, FDP, AfD, CSU, Sol Parti (Die Linke), Bündnis Deutschland, BSW ve Freie Wähler yer alıyor. Ulusal azınlık partisi statüsüne sahip Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) ise yüzde 5 seçim barajından muaf tutulacak.

Almanya federal seçimlerine 56 parti başvurdu, 15'i elendi

Bu yıl seçimlere katılmak için toplam 56 parti başvurdu. Ancak 15 parti, gerekli koşulları sağlayamadıkları için seçime katılamadı. Destek imzalarını tamamlamak isteyen partiler için son tarih 20 Ocak saat 18.00 olarak belirlendi. Nihai liste ise 24 Ocak'ta eyalet ve ilçe seçim kurulları tarafından açıklanacak. Yeni seçim yasasına göre, bir partinin yerel adaylarının seçime katılabilmesi için o eyalette bir "eyalet listesi" sunması şart. Federal Seçim Kurulu tarafından reddedilen partiler, 18 Ocak'a kadar Federal Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.

Anketlerde AfD'nin yükselişi ivme kazandı ancak yeni hükümette yer alması beklenmiyor

Maliye ve ekonomi uzmanı İsmail Akpınar'a göre, göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD partisi oy oranını yüzde 22'ye çıkararak yükselişini sürdürüyor. Ancak AfD ile hiçbir partinin hükümette koalisyon kuramayacağı ifade ediliyor. Bu nedenle, yükselişi ivme kazanan aşırı sağcı parti AfD'nin yeni hükümette yer alması beklenmiyor.

Ana muhalefet partisi CDU/CSU ise yüzde 30 seviyesindeki oy oranıyla AfD ile arasındaki farkı yalnızca yüzde 8'e indirmiş durumda. Mevcut hükümette yer alan SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 3'te kalarak değişim göstermiyor. Bu koşullarda seçim sonrası yalnızca üçlü koalisyonla federal hükümetin kurulabileceği öngörülüyor. Potansiyel koalisyon seçenekleri arasında CDU/CSU, SPD ve Yeşiller ya da CDU/CSU, SPD ve BSW yer alıyor.

Göçmen kökenli DAVA partisi sahada

Göçmenler tarafından kurulan, Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifakı (DAVA) da seçimlere katılma hakkı kazandı. Partinin kurucularından yönetim kurulu üyesi ve ekonomist Çetin Yazıcı da, Hamburg eyaletinde bin destekçi imzasını kısa sürede topladıklarını ve Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde 2.000 imza toplama çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Yazıcı, DAVA'nın 2.5 ay gibi kısa bir sürede kurularak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 150 bin oy almayı başardığını ve Federal Seçim Kurulu tarafından resmen tanındığını belirtti.

Yazıcı, "DAVA, kökeni 14 farklı ülkeden gelen ve kendi alanlarında uzman isimlerden oluşan bir Almanya mozaiği. Farklı etnik kökenlerin zenginliğini güçlü bir Almanya'nın oluşumunda kullanmak istiyoruz" dedi. Partinin mevcut siyasi partilerin çözüm üretemediği kronikleşmiş sorunlara yeni bir bakış açısı sunduğunu ifade eden Yazıcı, DAVA'nın Almanya siyasetinde etkili bir güç olmayı hedeflediğini söyledi.