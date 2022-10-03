Almanya Federal Meclisi Üyesi Yunanistan medyasına konuştu: AB, Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşünmeli

Türkiye- Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Batı ülkelerinden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor. Son olarak Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, yaptığı açıklama ile Yunanistan'ın yanında yer alırken Türkiye'ye karşı yaptırım diline başvurdu.

YAPTIRIM UYGULAMAYI DÜŞÜNMELİ

Jürgen Trittin, Türkiye'yi düzenli olarak AB ve NATO'nun ortak çıkarlarını baltalamakla suçladı. Trittin, Kathimerini'ye konuşan Alman milletvekili, "AB, ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmeli" dedi.

''TÜRKİYE,RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM POLİTİKASINI BALTALIYOR''

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin'e uygulanan yaptırımların Türkiye sayesinde beklenildiği kadar etki göstermediğini öne süren Trittin, "Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını baltalıyor, Suriye'de uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun kontrolünü engelliyor ve NATO müttefiki ve AB üyesi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnızca kendi iç siyasi avantajıyla ilgileniyor ve ittifakın çıkarlarını görmezden geliyor. NATO bünyesinde yaptırım mekanizmaları olmadığı gibi bir üyeyi de ihraç etmek mümkün olmadığı için AB'nin ekonomik önlemler almayı ve Türkiye'ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa pazarına ve NATO ile ittifaka ihtiyacı var. Bunun çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.