Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin Devletini Tanıma Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin Devletini Tanıma Çağrısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletinin tanıma sürecinin derhal başlaması gerektiğini belirtti ve iki devletli çözüm müzakereleri için acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

ALMANYA Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanıma sürecinin hemen başlaması gerektiğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin'de yapacağı ziyaret öncesinde başkent Berlin'de açıklamada bulundu. Wadephul, Filistin devletini tanıma hamlesinin iki devletli çözüm müzakerelerinin sonucunda olacağını ve bu sürecin hemen başlaması gerektiğini belirtti.

New York'ta düzenlenen son Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı'nın, İsrail'in giderek daha fazla azınlık konumuna düştüğünü gösterdiğini söyleyen Wadephul, İsrail hükümetinin bazı kesimlerinin açık ilhak tehditleri karşısında, önceden müzakere süreci olmaksızın Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olan Avrupa ülkelerinin giderek arttığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki insani kriz nedeniyle diplomatik olarak izole olduğunu kaydeden Wadephul, Berlin hükümetinin tek taraflı adımlara karşılık vereceğini aktardı. Bakan Wadephul, "İki tarafın halkına barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol müzakere edilmiş iki devletli çözümdür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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