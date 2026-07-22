Almanya, Kamu Kurumlarında Siber Güvenlik Önlemlerini Sıkılaştırıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, kamu kurumlarını artan siber saldırılara karşı korumak için yeni güvenlik programını devreye alıyor. "CyberGovSecure" ile bakanlıklarda ortak güvenlik standartları uygulanacak, dijital sistemler daha sıkı denetlenecek ve çok faktörlü kimlik doğrulama zorunlu hale getirilecek.

Almanya Federal Hükümeti, kamu kurumlarını artan siber tehditlere karşı korumak amacıyla "CyberGovSecure" adlı yeni kapsamlı siber güvenlik programını onayladı. Programla birlikte tüm bakanlıklarda ilk kez ortak güvenlik standartları uygulanacak, hizmet telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve kamu bilişim sistemleri daha sıkı şekilde korunacak.

Yeni düzenlemeyle kamu kurumlarının siber güvenliği merkezi bir koordinasyonla yürütülecek. Dijitalleşme Bakanlığı öncülüğünde oluşturulacak koordinasyon grubu, Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI) ile birlikte güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve giderilmesini sağlayacak.Program kapsamında kamuya ait yazılım ve cihazlar düzenli olarak güvenlik denetiminden geçirilecek, şüpheli veri trafiği erken aşamada tespit edilecek ve kullanıcı girişlerinde çok faktörlü kimlik doğrulama zorunlu olacak.

Hükümet, programın hayata geçirilebilmesi için 2027 yılından itibaren federal bütçeye ek kaynak ve yeni personel kadroları ayırmayı planlıyor. Ayrıca her yıl hazırlanacak raporlarla kamu kurumlarının siber güvenlik alanındaki ilerlemesi değerlendirilecek ve eksik kalan alanlar kamuoyuna açıklanacak. Yetkililer, yeni programla Almanya'nın kamu altyapısının hem siber suçlulara hem de yabancı devlet kaynaklı dijital tehditlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA