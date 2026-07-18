Almanya'da İstihbaratın Yetkileri Genişliyor... Reformun Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'na Sunulması Planlanıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi. Reformun ağustosta Bakanlar Kurulu'na sunulması planlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını söyledi. Dobrindt, daha önce "soyut tehdit" olarak değerlendirilen güvenlik riskini, artık "yüksek tehdit seviyesi" olarak tanımladığını belirterek, "Bu, Almanya'da her an terör saldırısı riski bulunduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya yönelik saldırı planlarının açık şekilde görüldüğünü belirten Dobrindt, bu tehditlerin yalnızca kritik altyapıyı değil, kişi ve kurumları da hedef aldığını dile getirdi. Bu çerçevede, istihbarat teşkilatlarının yetkilerinin artırılmasını istediklerini kaydeden Dobrindt, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE DOĞRUDAN MÜDAHELE YETKİSİ

13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen istihbarat reformuyla, belirli tehdit durumlarında istihbarat birimlerine yalnızca bilgi toplama ve analiz etmenin ötesinde, doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında, acil durumlarda polis zamanında müdahale edemediği takdirde istihbarat görevlilerinin mahkeme onayıyla konutlara girip arama yapabilmesinin önü açılabilecek.

Yeni yetkilerin uygulanması ise bağımsız bir denetim kurulunun ön onayına tabi olacak. Dobrindt, istihbarat ile polis arasındaki görev ayrımının ise korunacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA