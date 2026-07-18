Haberler

Almanya'da İstihbaratın Yetkileri Genişliyor... Reformun Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'na Sunulması Planlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını ve bu kurumları 'gerçek istihbarat servisleri' haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Reform kapsamında, tehdit durumlarında istihbarat birimlerine doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi. Reformun ağustosta Bakanlar Kurulu'na sunulması planlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dobrindt, istihbarat kurumlarının yetkilerinin genişletilmesini öngören bir reform hazırlığında olduklarını söyledi. Dobrindt, daha önce "soyut tehdit" olarak değerlendirilen güvenlik riskini, artık "yüksek tehdit seviyesi" olarak tanımladığını belirterek, "Bu, Almanya'da her an terör saldırısı riski bulunduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya yönelik saldırı planlarının açık şekilde görüldüğünü belirten Dobrindt, bu tehditlerin yalnızca kritik altyapıyı değil, kişi ve kurumları da hedef aldığını dile getirdi. Bu çerçevede, istihbarat teşkilatlarının yetkilerinin artırılmasını istediklerini kaydeden Dobrindt, amaçlarının bu kurumları, yabancı ülkelerdeki muhataplarıyla daha etkin iş birliği yapabilecek "gerçek istihbarat servisleri" haline getirmek olduğunu söyledi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE DOĞRUDAN MÜDAHELE YETKİSİ

13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen istihbarat reformuyla, belirli tehdit durumlarında istihbarat birimlerine yalnızca bilgi toplama ve analiz etmenin ötesinde, doğrudan müdahale yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme kapsamında, acil durumlarda polis zamanında müdahale edemediği takdirde istihbarat görevlilerinin mahkeme onayıyla konutlara girip arama yapabilmesinin önü açılabilecek.

Yeni yetkilerin uygulanması ise bağımsız bir denetim kurulunun ön onayına tabi olacak. Dobrindt, istihbarat ile polis arasındaki görev ayrımının ise korunacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

İnsan ekmeğini yediği yere ihanet eder mi? O etmiş
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ın en ağır vurduğu ilde korkutan deprem