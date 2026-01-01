Almanya Yeni Yıla Coşkulu Kutlamalarla Girdi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da milyonlarca kişi yeni yılı partiler ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Yılbaşı akşamı, her yıl olduğu gibi ülkenin birçok kentinde etkinlikler düzenlendi. En büyük kutlamalar Berlin ve Hamburg'da yapılırken, diğer kentlerde de on binlerce kişinin katıldığı organizasyonlar gerçekleştirildi. Bu yıl kutlamalar sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Başkent Berlin'de yılbaşı gecesinin merkezi, tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Binlerce kişi gece yarısından saatler önce Kapı'nın batı tarafındaki 18 Mart Meydanı'nda toplandı. Gece yarısında, Pariser Platz yönünde yaklaşık yedi dakika süren havai fişek gösterisi izlendi. Soğuk havaya rağmen katılımcıların coşkusunun yüksek olduğu gözlendi.

Berlin polisi, yılbaşı gecesi kent genelinde 4 bin 300 personelle görev yaptı. Havai fişeklerin kötüye kullanımı nedeniyle gece yarısından önce 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, vakaların büyük bölümünün patlayıcı maddelere ilişkin kuralların ihlalinden kaynaklandığını açıkladı. Kutlamalar sırasında patlayan havai fişeklerin yol açtığı ses travmaları nedeniyle yaklaşık 30 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Neukölln ilçesine bağlı Gropiusstadt'ta ise ev yapımı bir havai fişek düzeneği ele geçirildi.

Hamburg Limanı'ndaki büyük yılbaşı partisi, olumsuz hava koşullarına rağmen gerçekleştirildi. Yağmur, rüzgar ve eksi 8 dereceyi bulan soğuk havaya karşın binlerce kişi HafenCity'de, bir ponton üzerine kurulan sahne önünde yeni yılı karşıladı. Gece yarısında sahnenin arkasındaki römorkörlerden ateşlenen havai fişekler görsel bir şölen sundu.

Münih'te yeni yıl, Ludwig Caddesi üzerinde ilk kez düzenlenen etkinliklerle karşılandı. On binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda canlı müzik ve lazer gösterileri düzenlendi. Cadde üzerindeki St. Ludwig Kilisesi de özel ışık gösterilerine sahne oldu.

Nürnberg'de ise Nürnberg Kalesi ve şehir merkezindeki tarihi Lorenz Kilisesi önünde toplanan binlerce kişi, havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.

Bielefeld kentinde ise kendi ürettikleri havai fişeklerin patlaması sonucu iki gencin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen kutlamalar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı kişilerin patlamalar nedeniyle ellerini kaybettiği açıklandı.

Almanya genelinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin yılbaşı akşamı ve gecesi boyunca aralıksız görev yaptığı, havai fişekler nedeniyle çıkan çok sayıda yangına müdahale edildiği belirtildi.