Almanya'da Sınır Kontrolleri Sıkılaştırıldı

Almanya'da Sınır Kontrolleri Sıkılaştırıldı
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Almanya'da hükümetin yeni göç politikası doğrultusunda sınır kontrolleri artırıldı. İlk dört haftada 160 kişi sınırdan geri çevrildi. İçişleri Bakanı Dobrindt'in planı, iltica başvurusunda bulunan herkesin ülkeye alınmamasına neden oldu.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'da hükümetin göç politikasında attığı yeni adımlar doğrultusunda sınır kontrolleri sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in göreve gelmesinin ardından devreye alınan yeni güvenlik planının sahadaki ilk sonuçları kamuoyunda tartışma yarattı.

Federal Polis'in verilerine göre, uygulamanın başladığı ilk dört haftada 160 kişi sınırdan geri çevrildi. Bu kişilerin tamamının iltica başvurusunda bulunmasına rağmen ülkeye alınmamış olması dikkati çekti.

Yapılan açıklamalarda, "yeni plan çerçevesinde sınır bölgelerine 3 bin ek polis sevk edildiği, halihazırda görev yapan 11 bin federal polise destek sağlayarak sınır güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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