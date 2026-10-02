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Almanya'da Nazi müziği operasyonunda 2 milyon avroluk varlığa el konuldu

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Almanya'da Nazi müziği operasyonunda 2 milyon avroluk varlığa el konuldu
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Almanya'da Nazi ideolojisini yaydığı öne sürülen müziklere yönelik operasyonda yaklaşık 33 bin kayıt ile 130 bilgisayar ve veri depolama cihazı ele geçirildi. LKA öncülüğündeki operasyonda 2 milyon avro değerinde varlığa el konuldu, gözaltı veya tutuklama yapılmadı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da aşırı sağcı ve Nazi ideolojisini yaydığı öne sürülen müziklere yönelik operasyonda yaklaşık 33 bin CD, plak ve kaset ile çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi. 390'dan fazla güvenlik görevlisinin yer aldığı operasyonda yaklaşık 2 milyon avro değerinde varlığa el konuldu.

Almanya'da aşırı sağcı ve Nazi ideolojisini yaydığı değerlendirilen müziklere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) öncülüğündeki operasyonda yaklaşık 33 bin müzik kaydı, 130 bilgisayar ve veri depolama cihazı, cep telefonları ve USB bellekler ele geçirildi.

Operasyonun Almanya'nın yanı sıra Estonya, İtalya, Polonya ve Çekya'da da gerçekleştirildiği bildirildi. Ele geçirilen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 2 milyon avro olduğu açıklandı.

Soruşturmanın merkezinde, Nazi, antisemitik ve ırkçı ideolojiyi yaydığı değerlendirilen müziklerin üretimi ve ticareti bulunuyor. Yaşları 43 ile 55 arasında değişen dört ana şüphelinin, 2020'den bu yana bu müziklerin üretimi ve satışına yönelik örgütlü bir yapı oluşturduğu öne sürülüyor.

Almanya'nın altı eyaletinde sekiz şüphelinin adreslerinde de arama yapılırken, soruşturmaların halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltı veya tutuklama yapılmadı. Yetkililer, aramaların mevcut şüpheleri aydınlatmak ve delilleri güvence altına almak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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