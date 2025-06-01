Almanya'da Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü: 2 Ölü

Almanya'da Küçük Uçak Evin Üzerine Düştü: 2 Ölü
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Mönchengladbach yakınlarında meydana gelen kazada, küçük bir uçağın teknik sorunlar nedeniyle bir evin üzerine düşmesi sonucu 71 yaşındaki pilotun yanı sıra bir başka kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALMANYA'da küçük uçak bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Korschenbroich'te, küçük bir uçağın müstakil evin üzerine düşmesi meydana gelen kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, "İlk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağıyla Alkersleben'den Mönchengladbach'a doğru seyir halindeyken, teknik sorunlar yaşadığını bildirdi ve kısa süre sonra bir konut binasına çarptı. Pilot olayda hayatını kaybetti. Kazada ölen diğer kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi" denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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