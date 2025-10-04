Almanya'da Klinik Yangını: 20 Yaralı

ALMANYA'nın Saarbrücken kentinde bir klinikte çıkan yangında en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saarbrücken Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam bir kliniğin ana binasında yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığı ve 100 hastanın tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamada, yangında birçoğu dumandan zehirlenen 20 kişinin yaralandığı ve binanın kullanılamaz hale geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.