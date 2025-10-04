Haberler

Almanya'da Klinik Yangını: 20 Yaralı

Almanya'da Klinik Yangını: 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saarbrücken kentinde bir klinikte çıkan yangında en az 20 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca ulaşarak 100 hastayı tahliye etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ALMANYA'nın Saarbrücken kentinde bir klinikte çıkan yangında en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saarbrücken Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam bir kliniğin ana binasında yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığı ve 100 hastanın tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamada, yangında birçoğu dumandan zehirlenen 20 kişinin yaralandığı ve binanın kullanılamaz hale geldiği bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi

Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
İngiliz futbol efsanesi Osimhen'den özür diledi

Dünyaca ünlü isim Osimhen'den özür diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.