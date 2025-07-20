Almanya'da Havai Fişek Patlaması: 19 Yaralı
Düsseldorf'taki bir fuarda meydana gelen havai fişek patlaması sonucunda, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.
ALMANYA'da bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya