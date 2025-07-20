Almanya'da Havai Fişek Patlaması: 19 Yaralı

ALMANYA'da bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir fuarda havai fişeklerin erken patlaması sonucu aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 19 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.