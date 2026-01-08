Almanya'da patlama: 3 ölü
Almanya'nın Albstadt kentinde bir evde meydana gelen gaz patlamasında 30 ve 33 yaşlarında iki kişi ile 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Olayda çevrede birçok ev de hasar gördü.
ALMANYA'nın Albstadt kenti yakınlarında bir evde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Alman basını, Baden-Württemberg eyaletinin Albstadt kenti yakınlarındaki Tailfingen kasabasında bir evde gaz patlaması meydana geldiğini duyurdu. Patlama sonucu evin yıkıldığı, yapılan aramaların ardından enkazdan aynı aileden 30 ve 33 yaşlarında 2 kişi ile 6 yaşındaki bir çocuğun cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. Patlama sonucu çevredeki birçok evin hasar gördüğünü belirten yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
