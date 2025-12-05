Haberler

Almanya'da Askerlik Hizmeti Düzenlemesi Tasarısı Meclisten Geçti

Almanya'da Askerlik Hizmeti Düzenlemesi Tasarısı Meclisten Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Federal Meclisi, asker sayısını artırmayı hedefleyen 'Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu' başlıklı yasa tasarısını 272'ye karşı 323 oyla kabul etti. Tasarının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ALMANYA'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçtiği bildirildi.

Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde anlaştığı ve askerlik hizmetini düzenleyen 'Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu' başlıklı yasa tasarısı, Federal Meclis'te yapılan oylamada, 272'ye karşı 323 oyla kabul edildi. 596 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 milletvekili de çekimser kaldı.

Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti
Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde
Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında
YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak

YSK karar aldı! 3 ilde seçim yapılacak
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürünü gören zabıta sinirlendi: Derhal kaldırın buradan
Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular
Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda Güler 'Neden' diye soruyordu

Xabi Alonso'dan flaş karar! Arda "Neden" diye soruyordu
Telefonda sevgilisi ile tartışan genç kız 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Sevgilisi ile tartışan kadın 17. kattan atlayarak yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.