Almanya'da Askerlik Hizmeti Düzenlemesi Tasarısı Meclisten Geçti

ALMANYA'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçtiği bildirildi.

Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde anlaştığı ve askerlik hizmetini düzenleyen 'Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu' başlıklı yasa tasarısı, Federal Meclis'te yapılan oylamada, 272'ye karşı 323 oyla kabul edildi. 596 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 milletvekili de çekimser kaldı.

Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.