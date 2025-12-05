Almanya'da Askerlik Hizmeti Düzenlemesi Tasarısı Meclisten Geçti
Almanya Federal Meclisi, asker sayısını artırmayı hedefleyen 'Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu' başlıklı yasa tasarısını 272'ye karşı 323 oyla kabul etti. Tasarının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ALMANYA'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçtiği bildirildi.
Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üzerinde anlaştığı ve askerlik hizmetini düzenleyen 'Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu' başlıklı yasa tasarısı, Federal Meclis'te yapılan oylamada, 272'ye karşı 323 oyla kabul edildi. 596 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 milletvekili de çekimser kaldı.
Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
