Almanya'da Aşırı Sağcı Parti Adaylarının Ölümü Soru İşaretleri Yarattı
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yerel seçimler öncesinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti (AfD) adaylarından altı kişi hayatını kaybetti. Polis, ölümlerle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını belirtti. Eyalet seçimine katılacak aday sayısının artması, yeni oy pusulalarının basılmasını gerektiriyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde, Almanya için Alternatif Parti (AfD) adaylarından iki politikacının daha yaşamını yitirmesiyle, partiden en az altı aday yapılacak yerel seçimler öncesinde son haftalarda hayatını kaybetmiş oldu.

Almanya'nın aşırı sağcı AfD partisinden en az altı aday, Batı'daki büyük eyaletlerden Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılacak yerel seçimler öncesinde son haftalarda hayatını kaybetti. Polis, ölümlerde herhangi suç unsuruna ilişkin bir bulgu bulunmadığını açıkça belirtiyor.

18 milyon nüfusa sahip Kuzey Ren-Vestfalya'da 14 Eylül'de yapılacak yerel seçimlerde yaklaşık 20 bin aday yarışacak. Ölümler yeni oy pusulalarının basılmasını ve bazı posta yoluyla oy kullanan seçmenlerin oylarını yeniden vermesini gerektirecek.

Ölümlerin sayısı sosyal medyada soru işaretlerine neden oldu. Eyaletin İçişleri Bakanlığı, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar da dahil olmak üzere diğer partilerden adayların da hayatını kaybettiğine dikkati çekti. AfD, şubat ayında yapılan federal seçimlerde Almanya'nın ikinci büyük partisi haline gelmiş, doğudaki merkezinden batı bölgelerine de yayılmıştı.

Almanya'nın iç istihbarat kurumu, partiyi mayıs ayında aşırı sağcı bir örgüt olarak sınıflandırmış, ancak mahkemede süren temyiz nedeniyle bu tanımı geçici olarak askıya almıştı. Ülkenin doğusundaki üç eyaletteki AfD teşkilatları ise hala "aşırıcı" olarak listeleniyor.

Partinin Kuzey Ren-Vestfalya'daki iki numaralı ismi Kay Gottschalk, ard arda gelen ve şüphe uyandıran ölümlerle ilgili dün yaptığı açıklamada, "Elimdeki bilgiler, -ki bu sadece kısmi bilgi-, şu an itibarıyla bu şüpheleri doğrulamıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
