Almanya Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Karaahmetoğlu'ndan Türk Kökenli Seçmenlere Demokrasiye Sahip Çıkın Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine dikkat çekerek, Türk kökenli seçmenlere demokrasiye sahip çıkma ve seçimlerde sandığa gitme çağrısında bulundu.

AfD'nin güç kazanmasının yalnızca göçmenler için değil, Almanya'nın insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Karaahmetoğlu, dünyadaki son gelişmelerin aşırı sağın ne kadar somut bir tehlike haline geldiğini gösterdiğini söyledi.

Karaahmetoğlu, ABD'de eski Başkan Donald Trump döneminde "illegal göçmen avı" adı altında başlatılan uygulamaları hatırlatarak, bu sürecin zamanla yıllardır yasal olarak ülkede yaşayan göçmenleri ve hatta ABD vatandaşlarını dahi hedef aldığını vurguladı. Temel hukuki hakların hiçe sayıldığını belirten Karaahmetoğlu, "Bu örnekler, aşırı sağ söylemin iktidara geldiğinde nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Uluslararası hukuk normlarını dahi görmezden gelen bu yaklaşım, benzer ideolojilerin Almanya'da güçlenmesi halinde bu ülkede yaşayan herkes için ciddi bir tehdit oluşturur" dedi.

Gelişmelere sessiz kalınamayacağını ifade eden Karaahmetoğlu, Türk kökenli vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Tüm Türk kökenli vatandaşları oy kullanma haklarını kullanmaya, sandığa gitmeye, ailelerini, arkadaşlarını ve çevrelerini de sandığa gitmeleri için teşvik etmeye çağırıyoruz. Demokrasi, eşitlik ve özgürlükten yana olan partilere oy vererek aşırı sağın yükselişine karşı net bir duruş sergilenmelidir."