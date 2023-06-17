Almanya'da 3 Bin Yıllık Bronz Kılıç Bulundu

p>Almanya'nın Bavyera bölgesinde arkeologlar, kazı sırasında Bronz Çağı'na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu.

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada arkeologların, Donau-Ries ilçesindeki kazılar sırasında bir mezarda, Bronz Çağı'na ait iyi korunmuş bir kılıç bulduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;