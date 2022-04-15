Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada - Haberler

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Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Almanya'da yaşayan 13 yaşındaki Türk kökenli bir çocuk, seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. O anlar sosyal medyada gündem olurken, çocuğun babası ise oğlunun vücudunda darp izleri bulunduğunu ve psikolojinin bozulduğunu belirtti.

Düsseldorf iline bağlı Duisburg kentinde 13 yaşındaki E.A, polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. Seçim afişini yırttığı gerekçesiyle ihbar edilen E.A, 12 Nisan Salı günü polis ekiplerini tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü.

VÜCUUNDA DARP İZLERİ BULUNDU

Sosyal medyada yansıyan görüntülerde çocuğun polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin aldırmadığı kaydedildi. E.A'nın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası E.A'yı hastaneye götürdüklerini ve oğlunun kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi.

"PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Baba Altınbaş, 13 yaşındaki bir çocuğa ters kelepçe takılarak karakola götürülmesinin yasal olmadığını belirterek, polisler hakkında dava açacaklarını ifade etti. Oğlunun kendisine, polisler üzerine çıktığında nefes alamadığını ve sesinin çıkmadığını söylediğini açıklayan Mustafa Ersen Altıntaş, E.A'nın görüntülerinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u hatırladığını belirtti.

Baba Altınbaş ayrıca olay sonrası E.A.'nın psikolojisinin bozulduğunu ve oğlunun sürekli ağladığını sözlerine ekledi.

Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada

Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada

Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada

Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddeti kamerada

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Düsselldorf, Duisburg, Almanya, Polis, Dünya, Haberler

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