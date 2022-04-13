Zelenski, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Kiev'e gelme isteğini reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali, haftalardır devam ediyor. Bu süreçte iki taraf heyetleri müzakere masasına otursa da henüz istenilen sonuç çıkmadı.Avrupa ülkeleri liderleri ise Ukrayna'nın başkentine ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.

"KİEV BENİ İSTEMİYOR"

Ancak Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'da istenmeyen kişi ilan edildi. Geçtiğimiz gün Polonya'nın başkenti Varşova'da, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldikten sonra bir kısa bir açıklama yapan Steinmeier, Kiev'i ziyaret etmek istediğini, ancak Ukrayna yönetiminin bu isteği geri çevirdiğini vurgulayarak"Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya, Litvanya ve Letonya'dan meslektaşlarımızla yarın Kiev'e giderek, Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya güçlü bir dayanışma sinyali götürmeyi hedefliyorduk. Ben buna hazırdım. Ancak anlaşılan Kiev beni istemiyor, bunu kabul etmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ REDDETTİ

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı. Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, "Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz." ifadelerine yer verildi.

"DİPLOMATİK SKANDAL"

Steinmeier'in Kiev açıklaması Alman medyasında flaş haber olarak geçilirken, Ukrayna ve Almanya arasında "diplomatik skandal" olarak tanımlandı.