Merz: Ukrayna için Rus varlıklarını kullanmalıyız

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya destek için dondurulan Rus varlıklarının kullanmaları gerektiği söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Toplantının gündemindeki en kritik iki maddeden birinin Ukrayna'ya sağlanacak destek olduğuna dikkat çeken Merz, "Bunun için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını istiyorum. Bundan daha iyi bir seçenek göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Merz, bu hususta bir nihai karara varılabileceği yönünde izlenimi olduğunu dile getirerek, AB üyesi ülkelerin ve bilhassa Belçika hükümetinin sahip olduğu tereddütleri anlayışla karşıladığını vurguladı.

Buna rağmen, söz konusu tereddütleri ortaklaşa aşmayı ve AB'nin Rusya'ya karşı güç ve kararlılık mesajı verecek bir rotaya girmesini umduğunu belirten Merz, "Bunun ne kadar gerekli olduğu son saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkilerinden de anlaşılıyor" diye konuştu.

Bir gazetecinin dondurulmuş Rus fonlarıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Merz, "Benim açımdan bu gerçekten tek seçenek. Esasen Ukrayna için Avrupa borçlarını mı yoksa Rus varlıklarını mı kullanacağımız konusunda bir seçimle karşı karşıyayız. Burada benim görüşüm nettir, Rus varlıklarını kullanmalıyız" yorumunu yaptı.