Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanını Almanya'ya Davet Etti

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve buradaki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini söyledi. Merz, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletini ziyarette yaptığı açıklamada, "Suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Bunu somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Almanya'da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etmelere başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.