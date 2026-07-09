Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin, ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bunların ülkede konuşlandırılacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'nin olumlu sonuçlarla tamamlandığını belirtti. Avrupa ülkelerinin savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi yönünde irade ortaya koyduğunu anımsatan Merz, "Almanya savunma harcamalarını, hedeflenen süreden önce gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkaracak" dedi.

Merz konuşmasında, Almanya'nın, ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bu füzelerin ülkede konuşlandırılacağını kaydetti. Böylece savunmadaki önemli bir stratejik boşluğu kapattıklarını vurgulayan Merz, "Aynı zamanda kendi Avrupa sistemlerimizi geliştirmek ve Avrupa'da konuşlandırmak için de çalışacağız. NATO transatlantik bir ittifak olmaya devam edecek. Avrupa ülkeleri güvenliklerini başkalarına bırakamayacak. Kendi güvenliğimizden öncelikle biz sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı