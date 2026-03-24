Alkolü fazla kaçıran genç kadın, araçla kalabalığın arasına daldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 20 yaşındaki Kaydence Carpenter, alkollü şekilde kullandığı Tesla ile bir otoparkta yayaların arasına daldı. En az 4 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan Carpenter'ın alkol testini reddettiği ve saha testinde başarısız olduğu açıklandı. Çok sayıda suçlamayla yargılanan şüpheli, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken ehliyetine el konuldu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde 20 yaşındaki bir kadın, alkollü şekilde kullandığı Tesla ile yayaların arasına daldı. Olayda en az 4 kişi yaralanırken, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra çekilen gülümseyen fotoğrafı dikkat çekti.

Olay, Lexington kent merkezindeki bir otoparkta gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Polis, Kaydence Carpenter'ın aracı kaldırıma çıkararak bir grup yayaya doğru sürdüğünü açıkladı.

TARTIŞMA SONRASI ARACIYLA ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Carpenter'ın kaldırımdaki dört kişiyle tartıştığı, ardından hızla siyah renkli Tesla Model 3 aracına binerek önce geri manevra yaptığı görüldü. Daha sonra aracı hızla ileri süren şüpheli, panik halinde kaçmaya çalışan kalabalığın arasına daldı.

Görgü tanıklarına göre araç en az üç kişiye çarptıktan sonra otoparktan çıkarak tek yönlü bir yolda ters istikamette ilerlemeye devam etti. O anlarda çevredeki kişilerin aracı kovaladığı görüldü.

Gözaltında böyle gülümsedi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından durdurulan Carpenter'ın gözlerinin kızarık olduğu, konuşmasının peltekleştiği ve yoğun alkol koktuğu belirtildi. Şüphelinin yapılan saha ayıklık testinde başarısız olduğu ve nefes testi vermeyi reddettiği açıklandı. Araçta ayrıca sahte kimlik bulunduğu ifade edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Carpenter hakkında 4 ayrı "ikinci derece saldırı", "birinci derece tehlikeye atma", "alkollü araç kullanma", "tehlikeli sürüş" ve "alkol satılan yerde 21 yaş altı kişiye izin verme" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alındıktan sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Carpenter suçlamaları reddetti. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar ehliyetine el konulmasına karar verdi. Şüphelinin bir sonraki duruşması 14 Nisan'da görülecek. Yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmelerinin beklendiği bildirildi.

