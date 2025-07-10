Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Barış Sürecini Görüşüyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de barış süreci kapsamında bir araya geldi.
AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya