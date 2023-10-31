Aliya İzzetbegoviç Camii İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Günay, kutsal mabetlere yapılan saldırıları kınadı

Aliya İzzetbegoviç Camii İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Günay, Almanya'da üç camiye ırkçı tehditler içeren paketler yollanmasıyla ilgili olarak kutsal mabetlere yapılan saldırıları kınadığını belirtti. Günay, bu tür saldırıların İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olduğunu vurguladı.

Aliya İzzetbegoviç Camii İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Günay, hangi dinden olursa olsun, kutsal mabetlere karşı gerçekleştirilen menfur eylemleri kınadıklarını belirtti.

Günay, Almanya'da üç camiye ırkçı tehditler içeren paketler yollanmasıyla ilgili mesajında olaydan üzüntü duyduğunu, Türkiye'nin, tarih boyunca farklı inançlardan insanların hoşgörü içinde bir arada yaşayabildikleri bir ülke olduğunu belirtti.

Bu tür saldırıların habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak ortaya çıktığını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak, gerek kilise, gerekse havra veya bir başka inancın mabedine nasıl ki saygı duyabiliyorsak, camilerimizi hedef alan eylemler, yapılan bu tür rezil saldırılar inanç özgürlüğü olamaz. Günümüzde Müslümanlar için inançlarını özgürce yaşamak, dillerini sokakta özgürce konuşmak, dinlerinin emrettiği şekilde giyinmek, çalışmak, sosyal hayatta var olmak giderek zorlaşmaktadır. Irkçı saldırılar sadece Müslümanlara değil Musevilere, Afrikalılara, Asya kökenlilere, Romanlara ve göçmenlere de yönelmektedir. Irkçı nefretin insanımızı hedef almasına izin veremeyiz."