AVM'nin en üst katından zemine çakılarak feci şekilde can verdi

İngiltere'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Bullring'de yaşanan trajik olay, ziyaretçileri şoke etti. Bir kişi, çok sayıda müşterinin gözü önünde üst kattan düşerek hayatını kaybetti.

13 Aralık akşamı saat 21:00 sularında alışveriş merkezinin üst katından düşen şahsın cansız bedeni, olay yerinde bulunan ziyaretçilerin gözleri önünde yerde kaldı. Görgü tanıkları yaşanan olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Olay yerine hızla intikal eden acil durum ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. West Midlands Polis Teşkilatı, olayda şüpheli bir durum olmadığını açıklarken, alışveriş merkezi geçici olarak kapatıldı.

West Midlands Polis sözcüsü, "Cuma akşamı 21:04'te aldığımız ihbar sonrası ekiplerimiz hemen olay yerine gitti. Maalesef şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları durumdan haberdar edildi ve olayda şüpheli bir durum tespit edilmedi" açıklamasını yaptı.

Soruşturmanın devam ettiği ve dosyanın şehir adli tıp kurumuna devredileceği bildirildi.