Aleksey Navalni öldü mü öldürüldü mü? Cansız bedenini ailesine teslim etmiyorlar

Cezaevinde ölümü dünya gündemine bomba gibi düşen Rusya muhalefetinin önde gelen isimlerinden Aleksey Navalni'nin cesedinin kayıp olması tepkilere yol açtı. Rus yetkililer Navalni'nin şüpheli ölümünün "ani ölüm sendromundan" kaynaklandığını savunsa da ailesi ve muhalefet ünlü siyasetçinin Rus yönetimi tarafından öldürüldüğüne emin.

CESEDİNİ ALMAYA GİDEN ANNESİNE OLUMSUZ YANIT

Ülkede Navalni için düzenlenen protestolarda 400'den fazla kişi gözaltına alınırken muhalif ismin morgda olmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. Navalni'nin cesedini almak için Sibirya'daki morga giden annesine beden üzerinde incelemelerin devam ettiği söylendi. Bu durum ve gelen çelişkili açıklamalar, Rus yönetiminin Navani'nin gerçek ölüm nedenini gizlediği yönünde iddialara yol açtı.

BİR GÜN ÖNCE EŞİNE MESAJ YOLLAMIŞTI

Hükümete yönelik yolsuzluk karşıtı kampanyanın lideri olan Navalni, ölümünden bir gün önce eşine yolladığı Sevgililer Günü mesajında "Bebeğim, biliyorum her şey şarkıdaki gibi. Aramızda şehirler var. Ama ben seni hep yanımda hissediyorum" demişti.

ÜLKENİN ÜCRA BİR BÖLGESİNDE HAPİSHANEDE TUTULUYORDU

Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalni, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu.

PUTİN'İ ELEŞTİREN MUHALİF İSİMLER BİR BİR HAYATINI KAYBETTİ

Bugüne kadar Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiren çok sayıda muhalif isim şüpheli şekillerde hayatını kaybetmişti. Son olarak Putin'e karşı başarısız bir isyan başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ağustosta bir uçak kazasında ölmüştü.