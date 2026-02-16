Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

Rus muhalif lider Aleksei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, kocasının ölümünün arkasında Kremlin'in olduğunu söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Avrupa ülkelerinin yaptığı bağımsız soruşturmaya göre Navalny'nin vücudunda Ekvador kurbağalarından elde edilen epibatidin adlı nadir ve ölümcül nörotoksinin tespit edildiği açıklanmış durumda. Bu bulgu, muhalefet liderinin hapisteyken zehirlenerek öldürüldüğü iddialarını güçlendirdi.

5 ÜLKE AYAKTA

Navalny, 16 Şubat 2024'te Sibirya'daki bir ceza kolonisi hücresinde 47 yaşında hayatını kaybetmişti. Rus yetkililer başlangıçta ölümün "doğal nedenlere" bağlı olduğunu öne sürmüştü ancak İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa ve Hollanda'nın yürüttüğü ortak araştırma sonucunda epibatidin tespit edildiği belirtildi. Bu toksin Rusya'da doğal olarak bulunmuyor ve yalnızca Güney Amerika'daki bazı zehirli kurbağaların derisinde ortaya çıkıyor.

"PUTİN BİR KATİL, HESAP VERMELİ"

Navalnaya Pazar günü yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren eşimin zehirlendiğine emindim, şimdi bunun kanıtı var. Vladimir Putin bir katil ve tüm suçlarından hesap vermeli" dedi. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin titiz çalışması için teşekkür ettiğini belirtti.

Ortaya çıkan bulgular, denetim ve güvenlik güçlerinin elinde bulunan hızla ölümcül etkiler gösteren bu zehrin nasıl verildiğine dair ayrıntılar sunmasa da, Batılı ülkeler Kremlin'in hem araç, hem güdü, hem fırsata sahip olduğunu vurguladı. Gelişmeler bu nedenle kimyasal silah kullanımıyla ilgili uluslararası denetim kuruluşu OPCW'ye rapor edildi.

KREMLİN TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Bu yeni değerlendirme, Navalny'nin 2020'de başka bir sinir gazıyla zehirlenme girişimini atlatmasından bu yana muhalefetin Kremlin karşıtı savlarını doğrular nitelikte yorumlanıyor. Rusya ise tüm suçlamaları reddediyor ve ölümün "doğal nedenlerden" olduğunu savunuyor.