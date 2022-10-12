Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" dediği iddia edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin il başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin il başkanlarını topladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener'in "Biz, kendisi çıkıp 'Ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" dediği belirtildi.

KONGRELERE BÜTÜNLÜK İÇİNDE GİDİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberinegöre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından kongrelere, "bütünlük içinde" gidilmesini istedi. Milletvekili aday adayı olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını isteyen Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ''Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz'' ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu'nun adaylığı için ise "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı.