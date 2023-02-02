Akıllara durgunluk veren cinayet! Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü

Almanya'da polis çok ilginç bir cinayeti aydınlattı. İddialara göre resmi olarak ölü görünmek isteyen bir kadın, kendisine benzeyen bir başka kadını öldürdü.

Almanya'nın güneyindeki Ingolstadt kentinde geçen yıl ağustos ayında, park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi bulunmuştu. 50'den fazla kez bıçaklandığı tespit edilen kadının Irak asıllı bir Alman olan Sharaban K. olduğu açıklanmıştı. Sharaban K.'nin aile üyeleri de 23 yaşındaki genç kadının cesedini tespit etti.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak daha sonra yapılan otopsi raporu ise ortada şüpheli bir durumun olduğuna işaret ediyordu. Otopsiden sonra kurbanın Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn'dan aynı isimli 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik blog yazarı olan Khadidja O. olduğu tespit edildi.

KENDİSİNE BENZEYEN KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ortaya çıkardığı bilgilere göre iki kadın da birbirine çok benziyordu. İkisi de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle ağır makyajlarıyla "çarpıcı bir şekilde birbirine benziyordu. Yetkililer 19 Ağustos 2022'de Sharaban K. ve onun erkek arkadaşı Sheqir K.'yı tutukladı ancak şimdiye kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

ÖLÜ GÖRÜNMEK İSTEMİŞ

Ingolstadt eyalet savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturmalar, sanığın (Sharaban K.) bir aile anlaşmazlığı nedeniyle saklanmak istediğini ve bu amaçla kendi ölümünü taklit etmek istediğini varsaymamıza yol açtı." dedi.